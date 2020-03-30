Сегодня, 30 марта, власти впервые решили отправить всех новоприбывших украинцев из-за границы на принудительную обсервацию, однако этого сделать не удалось. Речь идёт о двух рейсах из Дохи, которые прилетели в Борисполь сегодня рано утром. Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель Козацкий (это прямо на Майдане).

Часть поехала сразу. Но часть отказалась и сидит в самолёте. Об этом "Стране" сообщили сами пассажиры.

В одном из самолетов осталось 30 человек, в другом 100.

"Мы в самолёте уже 15-16 часов. Некоторые поехали в отель, потому что у многих дети, некоторые в возрасте. Уехали не потому что они согласны, просто устали. Мы летели из Бали, и только на пересадке в Дохе узнали решение Кабмина о принудительной обсервации. В виде постановления это вышло, когда мы сели в самолёт. Никто бы даже на Бали не сел в самолёт, если бы нам сказали о принудительной обсервации. Сейчас в нашем самолёте осталось 30 людей, а в другом 100. Здесь нет ни воды, ни еды. Благо тепло. Просим переместить нас в терминал, но нас согласны переместить только в отель. Возможно, сейчас из руководства кто-то проснётся. Мы предложили несколько вариантов компромисса: сесть на домашнюю изоляцию, пусть нас контролируют приложением мобильным, которые отслеживает передвижения на карантине. Есть методики контроля. Мы готовы на любые тесты, без проблем. Все хотят домой", - сказал нам пассажир одного из самолета Ростислав Русаков.

Одна из прилетевшиз украинок Дарья пишет в Instagram, что им отказали в прохождении экспресс-тестов на выявление коронавируса.

Также она опубликовала бумагу, которую уже на пути в Украину дали подписать пассажирам рейса. В ней речь идет об обязательной обсервации.

Что касается условий в гостинице, где туристам предложили пройти обсервацию, они, по словам девушки, ужасные. Цены в меню - высокие, из крана льется рыжая вода, а еду ставят под дверь, как в карцере.

Скриншот: Instagram/ dasha___

Так же наша землячка делилась в сети и другими деталями скандальной эвакуации.

Напомним, вчера, 29 марта, вывезенные из Вьетнама украинцы с криками "Фашисты!" прорывались из аэропорта "Борисполь".