США не будут платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл, которые в начале года заявили о намерении отделиться от британской королевской семьи и вот недавно переехали в Лос-Анджелес.

Об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

Он написал, что является "большим другом и поклонником" королевы Елизаветы, но Штаты не будут оплачивать безопасность принца Гарри и Маган Маркл.

"Сообщалось, что Гарри и Меган, которые уехали из Британии, будут проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их защиту. Они должны платить", - сказано в сообщении.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, британский принц Гарри с супругой Меган официально перестанут выполнять королевские обязанности 1 апреля.

Также мы писали, что ранее Канада заявила, что не будет охранять принца Гарри и его семью за деньги из бюджета.