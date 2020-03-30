Российские ученые и врачи в ходе борьбы с эпидемией смертельного коронавируса Сovid-19 обнаружили позитивные тенденции. Их наблюдения показали, что коронавирус становится менее агрессивным.

"По нашим предположениям уже в апреле его распространение может пойти на спад", - заявил профессор Петр Шумилов из 67-й московской больницы, где лечат от этой инфекции.

Об этом передает Telegram-канал РИА Новости.

Так же и чиновники от медицины пояснили, кому Сovid-19 потенциально угрожает больше всего. "Коронавирусу, помимо пожилых людей, наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов", - заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он также обратил внимание, что употребление алкоголя больными в разы затрудняло оказание им помощи.

Ранее "Страна" сообщала, что число зараженных коронавирусом в Украине подбирается к отметке в 500 человек.