Вчера, 29 марта, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился с прессой хорошей новостью. Он заверил, что кое-кто из зараженных коронавирусом нардепов сумел побороть грозную болезнь.

Отвечая на вопрос относительно ситуации в стране с коронавирусом и о том, что некоторые депутаты оказались в больнице, Разумков ответил: "Есть даже те, которые уже вылечились, с чем я их поздравляю и Верховная Рада тоже".

В то же время, спикер не уточнил, о ком именно идет речь, как передает УНИАН.

Напомним, что первым коронавирус выявили у члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова. Позже Covid-19 обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.

У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса, но заболел его сын. Так же коронавирус подхватил и внефракционный депутат Сергей Рудык.

Народный депутат, которую исключили из фракции "Слуга народа", Анна Скороход тоже заявила, что ее тесты дали положительный результат.

А вчера, 29 марта, заместитель председателя фракции Евгения Кравчук сообщила, что народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас заразился Covid-19.

Напомним, сегодня, 30 марта, Рада займуется борьбой с коронавирусом и увольнением министров.