На мировых рынках прозвучал новый тревожный звонок для нефтедобывающих стран. Нефть, пусть и ненадолго, но установила новый антирекорд. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена фьючерсов на нефть марки WTI падала ниже 20 долларов за баррель. Это произошло впервые с февраля 2002 года, то есть за 18 лет.

Об этом передает Укринформ, со ссылкой на данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составляла 19,48 доллара за баррель (минус 8,5%). Позже она отыграла падение и поднялась до 20,4 доллара за баррель (минус 5,5%).

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на открытии торгов падала на 7,92% - до 23,01 доллара за баррель. Позже баррель Brent поднялся до 23,5 доллара (минус 6,1%).

Напомним, нефть на мировых рынках начала стремительно дешеветь в январе (с $63 до $56 за баррель) после вспышки коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо. Новость 6 марта о разрыве соглашения ОПЕК+ спровоцировала обвал цен. Если 4 марта баррель Brent был на уровне $51, то через пять дней - чуть более $34.

По мнению большинства западных аналитиков, этот нефтяной кризис - худший за последние 100 лет.