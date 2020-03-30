США переживают сейчас очень тяжелый период в своей современной истории, вызванный необычайно стремительным распространением коронавируса Covid-19. Так, по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, в стране было выявлено около 137 000 зараженных, а 2 400 американцев умерли от болезни.

Эта печальная реальность вынудила президента Дональда Трампа объявить о новых жестких мерах борьбы. Глава Белого дома заявил, что продлевает до 30 апреля меры по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы продлим наши руководящие принципы до 30 апреля, чтобы замедлить распространение вируса. Во вторник мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающих данные и стратегию американскому народу", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции, как передает Интерфакс.

Президент США так же добавил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса в США наступит через две недели. При этом он выразил надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет улучшаться.

Так, Трамп призвал всех американцев не собираться более десяти человек, а пожилым людям рекомендовал не выходить из дома.

При этом президент США не раз в последние недели говорил, что надеется в скором времени снять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Еще на прошлой Трамп называл возможной датой отмены ограничений 12 апреля, а также заявлял, что "лечение не должно быть хуже проблемы" - то есть самого коронавируса.

В CNN, кстати, отметили, что на протяжении прошлой недели риторика Трампа по поводу эпидемии менялась: если во вторник он предупреждал, что экономические последствия жестких ограничений приведут к большему числу жертв, чем коронавирус, то в пятницу он назвал своим приоритетом в борьбе с инфекцией здоровье американцев, а не экономику.