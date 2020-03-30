В аппарате Верховной Рады подтвердили вчерашнюю информацию "Страны" полученную от наших собственных источников, относительно того, чем нардепы займутся сегодня, 30 марта, на своей внеочередной сессии.

Закон о земле под МВФ в повестку дня не попал, зато там оказались (кроме законопроектов о борьбе с коронавирусом - Ред.) вопросы назначения трех новых министров - глав Минфина, Минздрава и Минэнерго.

Повестка дня внеочередного заседания была обнародована на официальном сайте Верховной Рады.

Итак, вот что сегодня будет рассматривать наш парламент

- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;

- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;



- Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;



- Проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;

- Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины";

- Проект Постановления о внесении изменений к Постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине";

- Об увольнении Уманского И.И. с должности министра финансов Украины;



- Об увольнении Емца И.М. с должности министра здравоохранения Украины;

- О назначении Степанова Н.В. министром здравоохранения Украины;

- О назначении Марченко С.М. министром финансов Украины;



- О назначении Буславец А.А. министром энергетики и защиты окружающей среды Украины;



- О сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".







Вопросы об изменениях в госбюджете и о банках, предлагается лишь проголосовать за включение в повестку дня.