Кабмин Шмыгаля переписал госбюджет-2020, фото Страна

После срочной корректировки госбюджета-2020, вызванной эпидемией коронавируса Covid-19, стало известно, кому не повезло больше всех. Так, например, украинские судьи могут лишиться почти половины своих заработных плат, если изменения предложенные правительством Шмыгаля пройдут в Раде.

Об этом в своем Facebook cообщил Денис Невядомский, советник председателя Конституционного Суда Украины.

"В связи с эпидемией - 40% зарплаты всем бюджетникам, чьи зарплаты выше 47 000. В основном достанется судьям. Ведь высокая зарплата была частью социального договора для укрепления судейской независимости. Главное, "патриотическое воспитание", бандуристы и синематограф продолжат финансироваться в полном объёме", - написал Денис Невядомский.

Фото Денис Невядомский

Фото Денис Невядомский

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин предложил вдвое сократить бюджет Института нацпамяти.

Так же, мы рассказывали, что Рада передумала сегодня, 30 марта, рассматривать два закона под МВФ.

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