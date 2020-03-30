После срочной корректировки госбюджета-2020, вызванной эпидемией коронавируса Covid-19, стало известно, кому не повезло больше всех. Так, например, украинские судьи могут лишиться почти половины своих заработных плат, если изменения предложенные правительством Шмыгаля пройдут в Раде.

Об этом в своем Facebook cообщил Денис Невядомский, советник председателя Конституционного Суда Украины.

"В связи с эпидемией - 40% зарплаты всем бюджетникам, чьи зарплаты выше 47 000. В основном достанется судьям. Ведь высокая зарплата была частью социального договора для укрепления судейской независимости. Главное, "патриотическое воспитание", бандуристы и синематограф продолжат финансироваться в полном объёме", - написал Денис Невядомский.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кабмин предложил вдвое сократить бюджет Института нацпамяти.

Так же, мы рассказывали, что Рада передумала сегодня, 30 марта, рассматривать два закона под МВФ.