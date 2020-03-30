"Прорвали еб@чую оборону". В сети появилось видео побега пассажиров вьетнамского рейса из Борисполя
В сети появилось видео, как некоторые украинцы, которых эвакуировали из Въетнама, отказались от обсервации и проорвались в страну. После прилета в аэропорт "Борисполь" они стали прорываться в город, отказавшись от обязательной обсервации.
Видео снимает парень, который прилетел. Он показывает, как выходит из самолета, показывает чемоданы приехавших. Потом - толпу, которая пытается прорваться к выходу.
"Нас незаконно удерживают на территории, прорываем", - говорит прилетевший.
Толпа пытается прорваться через двери, которые удерживают всего два сотрудника в защитных костюмах. Звучит: "У меня сердце, "вашу мать" и "крысы".
"Прорвали оборону, прорвали, с*ка, еб*чую оборону, еб*учая Украина", - говорит парень с камерой, выбегая из аэропорта.
Ранее "Страна" рассказывала, как вывезенные из Вьетнама украинцы с криками "Фашисты!" прорывались из аэропорта "Борисполь".
Также мы писали о том, как украинцам готовят принудительную обсервацию по возвращении на родину.