Иран, который ранее согласился вернуть Украине черные ящики сбитого ими самолета МАУ, приостанавливает их расшифровку. Причина - распространение коронавируса в стране.

Об этом сообщил министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами, сообщает агентство ISNA.

"Из-за коронавируса работы по расшифровке были приостановлены", - сообщил Эслами.

Он добавил, что расшифровка бортовых самописцев продолжится, когда "ситуация нормализуется".



Ранее официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде сообщил, что черные ящики с украинского самолета будут направлены на расшифровку в лаборатории одной из двух стран – Украины или Франции.

Напомним, что 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины.

Спустя некоторое время Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.

Мы писали, что Данилов рассказал о странностях с ракетой, сбившей борт МАУ в Иран.