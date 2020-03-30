В мире уже 718,116 зараженных коронавирусом. Из них 33,887 погибли от ослоднений. Выздоровели 150,917 человек.

Об этом говорят данные статистического сайта worldometers.info.

Так, в Америке по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, 139,262 зараженных, за сутки обнаружено еще 15,684 заболевших. В стране погибли 2,445 человек, из них 225 - за последние сутки. В Италии 97,689 зараженных, за сутки болезнь выявили у 5,217 человек, погибли 10,779 пациентов, из них 756 - за последний день. Италия остается лидером по количеству смертей.

Китай, откуда и пошла эпидемия, находится на третьем месте по количеству зараженных. Там 81,439 инфицированных, из них 45 за последние сутки. Умерли 3,300 человек, за последние сутки зарегистрировано пять смертей.

Напомним, что в Украине по данным Центра общественного здоровья по состоянию на 22:00 субботы, 475 зараженных. 10 человек в стране погибли.

Скриншот: worldometers.info

Ранее "Страна" писала, что Кабмин обязал всех приезжающих из-за границы украинцев проходить обсервацию.

Также мы рассказывали, что ученые выяснили, что коронавирус мутирует намного медленнее, чем грипп.