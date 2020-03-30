Председатель парламента Дмитрий Разумков назвал законопроекты, которые рассмотрят депутаты на внеочередном заседании 30 марта. Среди них нет проектов о рынке земли и "Приватбанке".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Спикер назвал следующие законопроекты и вопросы в повестке дня:

проект, который позволит на время борьбы с коронавирусом проводить заседания профильных комитетов в режиме онлайн;

правительственный законопроект, который ограничит зарплаты чиновникам и нардепам до десяти минимальных заработных плат;

назначение новых министров Кабмина.

По словам Разумкова, в Раде ждут решения президента Владимира Зеленского о созыве внеочередного заседания.

Он добавил, что в 11 часов понедельника начнет работу согласительный совет. Она будет проходить "в ограниченном режиме", без глав комитетов.

Также Разумков отметил, что пленарное заседание будет недолгим и пройдет в зале заседаний, а нардепам раздадут маски, очки и перчатки.

О том, что Рада соберется 30 марта, в пятницу объявил президент Украины.

Ранее "Страна" сообщала о планах парламента проводить заседания на стадионе или в концертном зале из-за коронавируса.