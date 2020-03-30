Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, несмотря на то, что ему советовали перевести страну на карантин, он пока это не делает. Глава государства решил, что сделает это "только тогда, когда нужно".

Об этом сообщает пресс-служба президента республики Беларусь.

Лукашенко в пятницу, 27 марта, посетил предприятие "Белгипс", где затронул вопрос распространения коронавируса в мире. Он считает недальновидным, что в США было объявлено чрезвычайное положение.



"Но Трамп (президент США Дональд Трамп – Ред.) как человек когда-то занимавшийся бизнесом быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно", - заявил белорусский президент.



Он считает, что из-за "психоза" на фоне распространения коронавируса остановилась экономика практически всего мира.

С учетом того, что в стране есть завозные случаи коронавируса, были приняты необходимые меры по профилактике и выявлению как самих заразившихся, так и тех, кто с ними контактировал. Он подчеркнул, что на границе и в аэропортах страны всех прибывающих взяли на контроль.

"Если только обнаруживали хоть одного человека, мы немедленно с помощью милиции, КГБ, видеокамер устанавливали, с кем он контачил", - добавил глава государства.



Ранее "Страна" писала, что в Беларуси не будут отменять празднование 75-летия Победы из-за коронавируса.

Также мы рассказывали, что Лукашенко пригрозил, что не пустит обратно в страну белорусов, которые уехали во время эпидемии.