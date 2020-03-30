Вместо Игоря Уманского, проработавшего министром финансов меньше месяца, Верховная Рада собирается утвердить кандидатуру Сергея Марченко.

Неколько лет назад он успел прославится тем, что в отместку за идею отмены стипендий студенты бросили в него тортом на пресс-конференции.

Это произошло в 2016 году, когда Марченко занимал пост заместителя руководителя Минфина. Тогда его ведомство предложила с начала 2017 года разделить стипендии на социальные и академические, которые получали бы не все студенты-бюджетники, а только лучшие из них.

После инцидента с тортом Марченко дал интервью "Стране" и заявил, что Минфин не хотел отобрать стипендии у бедных учащихся вузов, а только поставить перед Министерством образования "вопрос о неэффективности использования денег".

На вопрос, почему на пресс-конференции тортом целились именно в него, Марченко ответил весьма туманно.

"...Я думаю, это была спланированная акция. Все-таки, я представитель правительства, злобного Минфина, который режет стипендии! Я считаю, акцию эту провели специально с целью нагнетания ситуации", - сказал чиновник.

Студенты, которые бросили тортом в замминистра также пояснили тогда "Стране" свою позицию.

Как писала "Страна", о назначении Марченко главой Минфина стало известно в воскресенье.

Кроме министерства финансов, раньше он работал в Администрации президента при Петре Порошенко.