После сегодняшнего совещания у спикера парламента Дмитрия Разумкова лидеров фракций предварительно принято решение не выносить завтра на голосование в Раде два закона, которые требуются под МВФ: по продаже земли и по банкам.

Об этом сообщают "Стране" источники в руководстве нескольких парламентских фракций.

На данный момент повестка на завтрашнее заседание включает законы по борьбе с коронавирусом, бюджет, кадровые вопросы, а также законопроект по проведению заседаний Рады в режиме видеоконференций.

При этом, источники "Страны" в "Слуге народа" говорят, что вопрос о законах под МВФ не снят. К ним ещё попытаются вернуться, созвав новое внеочередное заседание.

По поводу того, почему не стали ставить на завтра, есть два объяснения.

Первое - голосов пока нет.

Второе - Разумков не хочет нарушать регламент. Поэтому закон о банках он сразу завернул (его нельзя сразу принять в двух чтениях). А вот по земле ещё есть вопрос - его могут вынести, если успеют рассмотреть все правки в один день. Но для этого нужно выделить отдельный день. Потому что на завтра и так очень обширная повестка.

Окончательное решение по повестке дня внеочередного заседания будет принято в 11 утра на согласительном совете в понедельник.

В понедельник могут состояться сразу два внеочередных заседания подряд, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас завтра могут быть одна или две внеочередных сессии", - сказал Арахамия журналистам вечером в воскресенье после совещания лидеров фракций и руководства парламента.

О том, что МВФ ждет принятия Радой двух упомянутых законов, стало известно несколько дней назад. Хотя в середине месяца прошла информация о том, что Фонд снял требование принять закон об открытии рынка земли.