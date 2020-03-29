В Броварах Киевской области с начала распространения коронавируса 16 подозрений на заболевание. У 11 человек результат отрицательный. У двоих подтвердили заражение, еще у троих анализы проверяются.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

"Начиная с 18 марта по сей день - 29 марта в городе с подозрением на коронавирусную инфекцию зарегистрировано 16 человек. Есть 2 подтвержденных случая инфицирования COVID-19", - написал он.

У 11 человек после проведения соответствующего лабораторного теста результат оказался негативным.

"Еще по троим пациентам официальных результатов исследования еще нет. У них отобран биологический материал и направлен в вирусологическую лабораторию в Киев", - отметил Сапожко.

У одной из пациенток, которая лечится стационарно, результат теста на COVID-19 отрицательный.

"Но есть хорошие новости - у девушки, которая проходит стационарное лечение последний тест показал отрицательный результат! Через несколько дней будет проведено повторное исследование после чего можно говорить о полном выздоровлении. По второму пациенту также держится положительная динамика", - подытожил мэр.

Скриншот: Facebook/Ігор Сапожко

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