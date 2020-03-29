В Черновицкой области, которая стала центром распространения коронавируса в Украине, за сутки 29 марта зафиксировали 16 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент в области 75 подтвержденных случаев инфицирования.

Об этом сообщает губернатор области Сергей Осачук на странице в Facebook.

По данным Осачука, четверо зараженных из Черновцов, двое - из села Великий Кочуров, двое - из села Годылов, еще два человека - из села Топоровцы, два человека - из села Байраки, по одному в селах Петрашевка и Ломачинцы.

Скриншот: Facebook/Сергій Осачук

В сообщении говорится, что заражен один ребенок, пять человек возрастом до 55 лет, а также десять человек возрастом старше 55 лет.

Был заблокирован въезд и выезд из села Чагор, в котором распространение болезни носит характер вспышки.

Ранее "Страна" писала, что происходит в Черновицкой области, ставшей эпицентром коронавируса.

Также мы рассказывали, что первый победивший Covid-19 пациент в Украине рассказал о своем заражении и лечении.