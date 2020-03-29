Министр финансов федеральной земли Гессен (Германия) Томас Шефер был найден мертвым в субботу, 28 марта. Парамедики обнаружили тело 54-летнего чиновника на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Сотрудники скорой помощи не смогли идентифицировать останки из-за степени травм. Позже прибывшая полиция в результате расследования на месте происшествия подтвердила личность погибшего. Основной версией следствия является самоубийство.

По данным немецких СМИ, очевидно, Шефер оставил записку перед тем, как покончить с собой. В записке упоминаются причины, по которым министр пошел на отчаянный шаг. Но полиция их не обнародует.

В последние дни Шефер регулярно информировал общественность о выделении финансовой помощи в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.

Шефер был членом партии ХДС канцлера Ангелы Меркель. Он занимался государственной политикой в Гессене более двух десятилетий и был министром финансов почти 10 лет.

Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, Шефер очень переживал из-за пандемии COVID-19.

"Его главной заботой было то, сможет ли он удовлетворить огромные ожидания населения, особенно в плане финансовой помощи. Он не видел никакого выхода из кризиса и был очень расстроен", - сказал Буфье.

Пессимизм умершего немца разделяют многие. Например, МВФ ждет падения мировой экономики из-за коронавируса ниже рецессии 2008 года.

А немецкие эксперты считают, что экономика Германии может потерять в 2020 году 6% из-за коронавируса.