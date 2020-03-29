В Германии бросился под поезд чиновник, занимавшийся финансовой помощью для борьбы с коронавирусом
Министр финансов федеральной земли Гессен (Германия) Томас Шефер был найден мертвым в субботу, 28 марта. Парамедики обнаружили тело 54-летнего чиновника на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне.
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Сотрудники скорой помощи не смогли идентифицировать останки из-за степени травм. Позже прибывшая полиция в результате расследования на месте происшествия подтвердила личность погибшего. Основной версией следствия является самоубийство.
По данным немецких СМИ, очевидно, Шефер оставил записку перед тем, как покончить с собой. В записке упоминаются причины, по которым министр пошел на отчаянный шаг. Но полиция их не обнародует.
В последние дни Шефер регулярно информировал общественность о выделении финансовой помощи в связи с кризисом, вызванным коронавирусом.
Шефер был членом партии ХДС канцлера Ангелы Меркель. Он занимался государственной политикой в Гессене более двух десятилетий и был министром финансов почти 10 лет.
Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье выразил соболезнования семье погибшего. По его словам, Шефер очень переживал из-за пандемии COVID-19.
"Его главной заботой было то, сможет ли он удовлетворить огромные ожидания населения, особенно в плане финансовой помощи. Он не видел никакого выхода из кризиса и был очень расстроен", - сказал Буфье.
Пессимизм умершего немца разделяют многие. Например, МВФ ждет падения мировой экономики из-за коронавируса ниже рецессии 2008 года.
А немецкие эксперты считают, что экономика Германии может потерять в 2020 году 6% из-за коронавируса.