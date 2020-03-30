30 марта - очередной день борьбы с коронавирусом в Украине и мире. По последним данным, опубликованным вчера вечером, в нашей стране лабораторно подтверждено 475 случаев заболевания Covid-19. Десять граждан скончались от инфекции, выздоровели шестеро.

Сегодня Верховная Рада собирается на внеочередное заседание. Народные депутаты будут рассматривать законопроекты, связанные с коронавирусом. Среди них - о дополнительных социальных гарантиях, о криминализации вывоза за границу противоэпидемических товаров и другое. Еще парламент будет разрешать себе собираться в режиме видеоконференции.

Между тем, эксперты считают, что ситуация с Covid-19 в Украине сейчас может усугубиться. Одна из причин - в выходные из-за границы на родину приехали десятки тысяч граждан, преимущественно из европейских стран, где статистика инфицирования хуже. Всех вернувшихся ждет принудительный карантин.

"Страна" следит за самыми важными новостями 30 марта о коронавирусе и вокруг него, в том числе в Верховной Раде. Этот материал обновляется.

08:40 В Днепропетровской области возле медучреждений спасатели развернули полевые приемные пункты для больных коронавирусом. Это огромные армейские палатки - временные пункты приема и фильтрации больных.Их установили в Днепре, Кривом Роге, Синельниково, Каменке, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Першотравенске.

Об этом сообщил начальник областного управления ГосЧС Андрей Кульбач.

08:19 В Московской области введен комендантский час. С 20 часов вечера до 8 утра выход на улицу категорически воспрещен

08:16 Из-за коронавируса Москва и область отправлены на самоизоляцию с 30 марта. Жителям предписано не покидать местожительство без необходимости, кроме занятых на неостанавливаемых производствах. В ближайшие дни будет введена пропускная система для перемещений внутри региона, но передвижение автотранспорта остается свободным. Анонсировано дальнейшее ужесточение каранатина - мэрия обещает ввести специпропуска, без которых нельзя будет передвигаться по Москве.

08:12 Статистика по Украине на вечер 29 марта: 475 случаев инфицирования, 10 - смертей, 6 выздоровели

08:01 По состоянию на 08:00, по данным института Хопкинса (США), статистика такая:

США - 142 502 случаев инфицирования, 2 506 - смертей, 4856 - выздоровели Италия - 97 689 случаев инфицирования, 10 779 - смертей, 13030 - выздоровели Китай - 82 149 случаев инфицирования, 3308 - смертей, 75904 - выздоровели Испания - 80 110 случаев инфицирования, 6803 - смерти, 14709 - выздоровели Германия - 62 435 случаев инфицирования, 541 - смерть, 9211 - выздоровели Франция - 40 723 случаев инфицирования, 2611 - смертей, 7226 - выздоровели Иран - 38 309 случаев инфицирования, 2640 - смертей, 12391 - выздоровели Великобритания - 19 784 случаев инфицирования, 1231 - смерть, 151 - выздоровели Швейцария - 14 829 случаев инфицирования, 300 - смертей, 1595 - выздоровели Нидерланды - 10 930 случаев инфицирования, 772 - смерти, 253 - выздоровели

Общее количество случаев инфицирования в мире - 722 435, из них 33 979 умерли, 151 991 - выздоровел

07:55 США продлевают жесткие меры по борьбе с Covid-19 до мая, пика смертности ждут через две недели

07:30 Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился хорошей новостью. Он заверил, что кое-кто из зараженных коронавирусом нардепов сумел побороть болезнь. Но фамилий раскрывать не стал

07:00 Рада подтвердила информацию "Страны". Сегодня нардепы займутся коронавирусом и увольнением министров. Закон о земле под МВФ в повестку дня не попал, зато там оказались (кроме законопроектов о борьбе с коронавирусом - Ред.) вопросы назначения трех новых министров - глав Минфина, Минздрава и Минэнерго.