Кабинет министров Украины принял решение о том, что все украинцы, которые вернутся из-за границы, должны проходить обсервацию. Карантин для таких граждан будет длиться две недели.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы".

Напомним, в воскресенье президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы, которые не успели вернуться на родину до 28 марта, после возвращения будут проходить обязательную двухнедельный обсервацию. По его словам, сейчас готовится перечень соответствующих локаций, которыми, в частности, могут стать отели.

До этого времени все украинцы, которые возвращались из-за границы, подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию.

Скриншот: Telegram/Владислав Криклій

Ранее "Страна" писала, как украинцам готовят принудительную обсервацию по возвращении на родину.

Также мы рассказывали, что украинцев пытаются заставить платить по 169-215 евро за обсервацию после возвращения в Украину.