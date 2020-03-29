Пресс-служба Министерства охраны здоровья и министр здравоохранения Илья Емец прокомментировали проект постановления парламентской фракции "Голос" о его увольнении. И в ведомстве, и сам глава МОЗ отрицают близкую отставку.

"По той информации, которой я владею, министр собирается работать дальше", - сказал пресс-секретарь министра Артем Дехтяренко.

Он добавил, что по состоянию на 20:30 29 марта Емец не писал заявления об увольнении.

То же самое сказал руководитель МОЗ. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интервью министра телеканалу "1+1".

"Не просто не собираюсь (в отставку - Ред.), а после сегодняшнего визита президента у меня есть абсолютная поддержка для того, чтобы внедрить продолжение реформы в нашем варианте", - сказал чиновник.

Между тем, как писала "Страна", сегодня представительница "Европейской солидарности" Ирина Геращенко написала, что Емец написал заявление об увольнении. Она отметила, что его преемником может стать Максим Степанов.

Мы также рассказывали, что депутаты фракции "Слуги народа" встретились с этим кандидатом на должность министров здравоохранения.