Группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии пришла к выводу, что коронавируса нового типа SARS-COV-2, мог появиться задолго до того, как был выявлен в Ухане.

По их предположениям медленно мутирующий коронавирус нового типа, возможно, существовал и много лет назад. Ученые считают, что он уже давно передавался от животных человеку, но не от человека к человеку.

Выводы экспертов опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые признали, что коронавирус способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-хозяев, но, вероятно, проявляется во время инфекций у людей.

Доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, который не входит в упомянутую группу, в своей статье, опубликованной на сайте института, написал:

"В результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания".

Ранее "Страна" рассказывала, что исследовательская группа из Университета Гонконга установила температуру, при которой коронавирус становится особенно активен.

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