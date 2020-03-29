"Голосовать будут втемную". Стало известно, что рассмотрит Рада 30 марта
Стало известно, чем займется Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта. Кроме всего прочего в повестке значатся законы об открытии рынка земли и "Приватбанке".
Об этом пишет юрист Елена Лукаш.
Нардепы начнут заседать в 14-00 и собираются успеть рассмотреть следующие законопроекты и вопросы:
- Законопроект №2788 – о процессинге карточек через "Укрпочту".
- Законопроект Радуцкого-Арахамии об экспериментальных лекарствах.
- Законопроект комитета Наталухи о неких экономических мерах.
- Пересмотр бюджета и стабилизационный фонд.
- Кадровые вопросы.
- Вопросы проведения онлайн заседаний комитетов.
- Законопроект об уголовной ответственности за экспорт противовирусных препаратов.
- Законопроект о банках.
- Закон об обороте земли.
- Изменения в избирательное законодательство.
При этом Елена Лукаш отмечает, что голосование за эти законы будут происходить с нарушением регламента.
"Как сообщают депутаты, никто из них этих проектов в глаза не видел. Голосовать будут не только в масках, но и в слепую, на слух, на ощупь, нарушая все нормы Регламента. В темную", - пишет Лукаш.
Как писала "Страна" в середине марта сообщалось о том, что МВФ больше не требует от Украины срочно продавать земли.
Однако на днях в Фонде прямо потребовали принять закон об открытии рынка земли.