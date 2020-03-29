Стало известно, чем займется Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта. Кроме всего прочего в повестке значатся законы об открытии рынка земли и "Приватбанке".

Об этом пишет юрист Елена Лукаш.

Нардепы начнут заседать в 14-00 и собираются успеть рассмотреть следующие законопроекты и вопросы:

Законопроект №2788 – о процессинге карточек через "Укрпочту". Законопроект Радуцкого-Арахамии об экспериментальных лекарствах. Законопроект комитета Наталухи о неких экономических мерах. Пересмотр бюджета и стабилизационный фонд. Кадровые вопросы. Вопросы проведения онлайн заседаний комитетов. Законопроект об уголовной ответственности за экспорт противовирусных препаратов. Законопроект о банках. Закон об обороте земли. Изменения в избирательное законодательство.

При этом Елена Лукаш отмечает, что голосование за эти законы будут происходить с нарушением регламента.

"Как сообщают депутаты, никто из них этих проектов в глаза не видел. Голосовать будут не только в масках, но и в слепую, на слух, на ощупь, нарушая все нормы Регламента. В темную", - пишет Лукаш.

Как писала "Страна" в середине марта сообщалось о том, что МВФ больше не требует от Украины срочно продавать земли.

Однако на днях в Фонде прямо потребовали принять закон об открытии рынка земли.