В Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Десять чеоовек в Украине погибли от осложнений болезни. Шесть случаев закончились выздоровлением.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.

Всего зафиксированы 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.



Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал о трех сценариях пандемии коронавируса в Украинее.

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