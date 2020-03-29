Главы областных государственных администраций, Министерство охраны здоровья и Национальная служба здоровья Украины здрава и НСЗУ определили перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщается в Facebook МОЗ.

Как отметили в ведомстве, выбраны 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Приоритетным критерием выбора была безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. А те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не должны пересекаться с инфицированными коронавирусом и безопасно проходить лечение.

Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в учреждения из списка: это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам следует звонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов (температуры выше 38 градусов, которая не сбивается, и затрудненном дыхании) - звонить 103.

В случае увеличения количества инфицированных соответственно увеличится число больниц первой волны. Информация о них будет обновляться, пообещали в МОЗ.

Список больниц можно увидеть на новом дешборде НСЗУ. Дешборд содержит информацию о местах госпитализации и уровне оснащенности учреждений.

Ранее "Страна" сообщала об утверждении Минздравом алгоритма действий врачей при коронавирусе.

Мы также приводили новую статистику МОЗ о заболеваемости COVID-19 по возрастам.