Подтвердилась новость о грядущем увольнении министра финансов Игоря Уманского. Стало известно, что глава Минфина, а также руководитель Министерства охраны здоровья Илья Емец написали заявления об увольнении.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на запись в Facebook представительницы "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.

Геращенко сделала запись, находясь на совещании руководства Верховной Рады и лидеров парламентских фракций с премьером и экономическим блоком правительства.

Также соратница Порошенко подтвердила информацию о новых кандидатах на посты министров здравоохранения, энергетики и финансов, о которых уже писала "Страна": это Максим Степанов, Ольга Буславец (Геращенко называет ее Богуславец) и Сергей Марченко.

Нардеп поронизировала о том, что обновленное правительство будет состоять в основном из порохоботов, ведь все трое упомянутых личности работали на разных должностях при Петре Порошенко.

По словам Геращенко, на совещании Буславец выступила против импорта российского угля и электроэнергии, озвучив позицию Рината Ахметова.

Напомним, о назначении вместо Уманского Марченко стало известно в воскресенье.

А о близкой отставке Емца в "Слуге народа" заговорили примерно неделю назад. Таким образом, новые министры не проработали в правительстве и месяца.