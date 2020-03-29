Глава Минздрава и глава Минфина подали в отставку, не проработав и месяца
Подтвердилась новость о грядущем увольнении министра финансов Игоря Уманского. Стало известно, что глава Минфина, а также руководитель Министерства охраны здоровья Илья Емец написали заявления об увольнении.
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на запись в Facebook представительницы "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.
Геращенко сделала запись, находясь на совещании руководства Верховной Рады и лидеров парламентских фракций с премьером и экономическим блоком правительства.
Также соратница Порошенко подтвердила информацию о новых кандидатах на посты министров здравоохранения, энергетики и финансов, о которых уже писала "Страна": это Максим Степанов, Ольга Буславец (Геращенко называет ее Богуславец) и Сергей Марченко.
Нардеп поронизировала о том, что обновленное правительство будет состоять в основном из порохоботов, ведь все трое упомянутых личности работали на разных должностях при Петре Порошенко.
По словам Геращенко, на совещании Буславец выступила против импорта российского угля и электроэнергии, озвучив позицию Рината Ахметова.
Напомним, о назначении вместо Уманского Марченко стало известно в воскресенье.
А о близкой отставке Емца в "Слуге народа" заговорили примерно неделю назад. Таким образом, новые министры не проработали в правительстве и месяца.