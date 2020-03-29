В понедельник, 30 марта, в Одесской области и на въезде в Одессу появятся блок-посты. Их оборудуют на магистральных трассах для контроля въезжающих в область и город автомобилей из других регионов.

Об этом "Стране" рассказал глава одесского областного Главного управления Нацполиции Олег Бех.

По информации источников "Страны" в полиции, на блок-постах будут дежурить полицейские и представители Национальной гвардии. Также там будут присутствовать медики, задача которых - измерять температуру у водителей и пассажиров автомобилей. Граждан с повышенной температурой полицейские будут заворачивать назад.

Ранее решение об установке блок-постов и контрольно-пропускных пунктов приняли на Закарпатье.

А при въезде в столицу Украины на блок-постах осуществляется выборочное измерение температуры.