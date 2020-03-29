В Москве разрешат выходить на улицу только по спецпропускам. Фото: sobyanin.ru

В Москве, где количество зараженных коронавирусом превысило тысячу человек, выходить из дома в ближайшие дни можно будет только при наличии специальных пропусков. Пропуск будет выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы.

Об этом заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях:

  • обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
  • поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
  • совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
  • выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
  • необходимости вынести бытовой мусор.

Для передвижения по другим нуждам нужны будут спецпропуска.

"Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста...Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - говорится в сообщении.

Чтобы помочь москвичам, которые потеряют работу в этот период, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Ограничительные меры, аналогичные столичным, распространены и на Подмосковье, там они уже начали действовать. 

Жителям столицы не запрещено приезжать в город или уезжать из города. Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено. 

За перемещением граждан будет следить умная система контроля домашнего режима. Скорая помощь и волонтеры будут развозить бесплатные лекарства для пациентов с легкой формой коронавируса.

Москвичам, не нарушившим правила домашнего режима самоизоляции, продлят на 9 дней срок действия проездных билетов.

Президент РФ и администрация продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде, в режиме работы Госдумы также пока ничего не менялось.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь - скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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Также "Страна" рассказывала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя обратился к гражданам с призывом отказаться от посещения храмов на фоне эпидемии коронавируса Covid-19.

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