В Москве вводится тотальный карантин. Выходить из дома можно только по пропускам
В Москве, где количество зараженных коронавирусом превысило тысячу человек, выходить из дома в ближайшие дни можно будет только при наличии специальных пропусков. Пропуск будет выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы.
Об этом заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор.
Для передвижения по другим нуждам нужны будут спецпропуска.
"Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста...Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - говорится в сообщении.
Чтобы помочь москвичам, которые потеряют работу в этот период, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.
Ограничительные меры, аналогичные столичным, распространены и на Подмосковье, там они уже начали действовать.
Жителям столицы не запрещено приезжать в город или уезжать из города. Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено.
За перемещением граждан будет следить умная система контроля домашнего режима. Скорая помощь и волонтеры будут развозить бесплатные лекарства для пациентов с легкой формой коронавируса.
Москвичам, не нарушившим правила домашнего режима самоизоляции, продлят на 9 дней срок действия проездных билетов.
Президент РФ и администрация продолжают работать в прежнем режиме, как и прежде, в режиме работы Госдумы также пока ничего не менялось.
По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь - скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.
Мы писали, что в России хотят закрыть передвижение внутри страны.
Также "Страна" рассказывала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя обратился к гражданам с призывом отказаться от посещения храмов на фоне эпидемии коронавируса Covid-19.