Народные депутаты фракции "Слуги народа" приняли решение уволить с поста министра финансов Игоря Уманского. Вместо него будет назначен Сергей Марченко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

О новом назначении депутатам от "Слуги народа" сказали на сегодняшнем собрании фракции.

Марченко окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Он является кандидатом экономических наук.

С 2002 года он работал на разных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.

В 2018-2019 годах потенциальный министр занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины. С 2016 до 2018 годы работал заместителем министра финансов.

Марченко считается человеком, близким к экс-премьеру Владимиру Гройсману. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Занимая пост замминистра финансов в 2016 году, он прославился тем, что инициировал отмену студенческих стипендий, из-за чего студенты бросили в него тортом.

Как сообщала "Страна", в Администрации президента при Порошенко он стал преемником Дмитрия Шимкива.