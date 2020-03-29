Президент Украины анонсировал новую меру борьбы с коронавирусом - принудительный карантин для всех, кто возвращается в страну.

Мера нужная, но несомненно запоздалая: с начала карантина из-за границы успели въехать сто тысяч украинцев. Которых пропустили в страну под честное слово отсидеть две недели дома в изоляции.

Судя по динамике заболеваемости - более сотни новых случаев за сутки - мера не особо помогла. И власти начали для оставшихся туристов вводить более жесткие меры.

Как это будет выглядеть на практике и когда начнут устривать "Новые Санжары" тысячам граждан Украины, застрявшим за рубежом - разбиралась "Страна".

Что заявил Зеленский

В своем видеообращении президент заявил, что Украина возобновляет практику обязательной обсервации тех, кто прибывает в страну. То есть, как было с украинцами, вернувшимися из Уханя.

"Решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит предусматривать обязательную двухнедельный обсервацию. Сейчас мы готовим перечень соответствующих локаций. Ими, в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена ​​в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения", - сказал Зеленский.

О том же намерении президент говорил еще в пятницу, после заседания фракции "Слуги народа". Он уточнил, что на данный момент вернуться хотят 17 тысяч человек.

"Сейчас мы должны вернуть украинцев. По запросу в МИД, зарегистрировались около 17 тысяч украинцев, мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру для обсервации. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию", - заявил Зеленский.

"Отдельно мы договорились со многими отелями в Украине, если у нас не будет хватать места, делать такие места для обсервации", - сообщил президент.

Отметим, что судя по сегодняшним возвращениям украинцев, которые выполняются спецрейсами, никто пока на закрытый карантин в отели не отправляется. Все, подписав соглашение о самоизоляции, направляются домой.

Но президент и сам говорил, что места для обсервации только готовятся.

Вопросы к инициативе Зе

Решение отправлять приезжающих на обсервацию в целом правильное. Но есть к нему ряд вопросов.

Во-первых, интересно, почему с отелями не договаривались раньше. По крайней мере для рейсов из охваченных пандемией стран юго-западной Европы.

Тысячи людей из Италии, Испании, Франции просто направлялись домой, подписав обязательство о самоизоляции. Которое скорее всего не соблюдалось. Из-за чего сегодня мы имеем динамику +100 заболевших в день (и это лишь установленных, а в реальности - гораздо больше).

По данным Мининфраструктуры, с начала карантина и по сей день в страну спецрейсами доставили около ста тысяч человек. То есть основную массу потенциальных переносчиков уже пустили мимо карантина.

Второй и главный нюанс - за чей счет будет обсервация?

По логике, конечно, за государственный. Ведь недопуск вируса на территорию страны - общегосударственная задача.

Однако президент о том, платным ли будет двухнедельный карантин в отеле, ничего не сказал. Оставляя поле для толкований. Тем более, что эвакуация украинцев из других стран - платная. Даже несмотря на то, что у людей сгорели купленные ими заранее обратные билеты - из-за введенного Украиной же карантина и остановки авиасообщения.

Поэтому не станет удивительным, если и обсервацию сделают платной - пусть и на льготных основаниях.

Сегодня прошла информация, что тех, кто прилетел в Украину из Вьетнама, уже попытались отправить на такую обсервацию. Посольство предложило для размещения два отеля - Пуща конгресс отель за 169 евро с человека за две недели и Рамада Энкор за 215.

Похожее предложение поступило и тем украинцам, кто вылетают сейчас из Дохи. С одним нюансом - их готовы поселить за госсчет в отеле Козацкий. А если в других, то нужно доплачивать.

Впрочем, прилетевшие из Вьетнама заявляют, что от них никто не требовал платить за обсервацию. Однако, не совсем понятно, почему "вьетнамцы" сегодня вырывались из аэропорта "Борисполь", силой прорывая кордоны Нацгвардии.

То есть видимо какие-то варианты обсервации с ними обсуждались. И не всех они устроили.

В общем, пока очевидно, что строгая обсервация еще не работает.

По крайней мере, пассажиров с еще одного рейса, который прилетел в страну сегодня вечером - из Израиля, никто в отели не отправлял, а они просто отправились домой, подписав обязательство сидеть дома 14 дней.

Когда начнут изолировать возвращенцев?

Зеленский в своем обращении дал понять, что договоренности с отельерами - предварительные, а список "локаций" уточняется.

То есть окончательных договоренностей еще нет. А значит и отправлять эвакуированных некуда.

Не больше ясности внес министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В ближайшие дни будут, в том числе, специальные авиарейсы, мы заберем людей из Вьетнама, из Бангкока. Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку и принудительно - обсервацию. Только потом - тест, и они выйдут на свободу ", - сказал министр днем в эфире канала "Украина 24".

Однако вечером вьетнамский и израильские рейсы прилетели, и, как видим, никто на обсервацию не отправился.

То есть видимо имеет место стандартная история - власти объявляют о какой-либо инициативе, пока она еще сырая и неподготовленная.

Но не исключено, что в ближайшие дни отдельных прилетающих начнут селить в те отели, с которыми удалось договориться.

Тем более, что база подведена. На вечернем заседании Кабмина решение о принудительном карантине уже принято.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал в телеграм министр инфраструктуры Владислав Криклий.