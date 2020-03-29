"Европейская солидарность" будет голосовать за законы для МВФ. Фото: aportnov.com

Власти Украины договорились с экс-президентом Петром Порошенко о поддержке его фракцией "Европейская солидарность" решений, необходимых для получения транша МВФ. Речь идет об открытии рынка земли и закона, который касается "Приватбанка".

Об этом написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов.

"Взамен голосов фракции главного государственного и военного преступника ему обещают послабление уголовного преследования и координацию с ним юридических действий по постепенному выводу из уголовных производств. Если совсем простым языком - торгуют с преступником за деньги МВФ", - объяснил Портнов, по заявлениям которого было открыто большинство уголовных производств против Порошенко.

Скриншот из Telegram Андрея Портнова

Он также предсказал, что все это закончится плохо для обеих сторон.

Как сообщала "Страна", проголосовать "антиколомойский" закон о "Приватбанке" Верховная Рада попытается завтра, 30 марта.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский назвал размер финансовой помощи, которую может получить Украина в случае принятия требуемых МВФ двух законов.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.