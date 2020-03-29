Власти Украины договорились с экс-президентом Петром Порошенко о поддержке его фракцией "Европейская солидарность" решений, необходимых для получения транша МВФ. Речь идет об открытии рынка земли и закона, который касается "Приватбанка".

Об этом написал в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов.

"Взамен голосов фракции главного государственного и военного преступника ему обещают послабление уголовного преследования и координацию с ним юридических действий по постепенному выводу из уголовных производств. Если совсем простым языком - торгуют с преступником за деньги МВФ", - объяснил Портнов, по заявлениям которого было открыто большинство уголовных производств против Порошенко.

Он также предсказал, что все это закончится плохо для обеих сторон.

Как сообщала "Страна", проголосовать "антиколомойский" закон о "Приватбанке" Верховная Рада попытается завтра, 30 марта.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский назвал размер финансовой помощи, которую может получить Украина в случае принятия требуемых МВФ двух законов.