В социальных сетях появились фотографии того, как в Черкасской области закрыли на карантин Каменку, где были подтверждены 17 случаев заражения Covid-19.

С утра субботы, 29 марта, в Каменке ввели тотальный карантин. На территории города действует комендантский час с 8 вечера до 6 утра, а поддерживать порядок в это время будет Нацгвардия.

29 марта с 9 утра в Каменке ввели блокировку города, в дальнейшем, возможно, и всего района.

"Ситуация одна из самых сложных. Да, действительно, есть подтвержденные. И их уже больше, чем 17. Дело такое, что этот пациент лежал в нашей больнице. Тогда еще не было тестов. И сеeйчас все, кто с ним общался, все подтверждены. И медики тоже. Медперсонал на самоизоляции. У нас уже рынки закрыты полностью, кроме магазинов, аптек, ничего не работает" - заявил председатель Каменской ОТГ Владимир Тирон, комментируя ситуацию в Каменке.

Речь идет о случае, когда под Черкассами коронавирусом заразился водитель маршрутки.



Фото: Facebook

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