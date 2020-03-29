Есть три сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса в Украине. И двух наиболее сложных из них национальная медицинская система не выдержит.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресном обращении к украинцам.

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой", - заявил президент.

Для того, чтобы прийти к такому сценарию, украинцы, по словам президента, должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности.

Второй сценарий – 25% больных коронавирусом. Третий – более 50% одновременно больных коронавирусом.

"Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных", - заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье.

Ранее "Страна" писала, что каждый, кто вернется в Украину после 28 марта, отправится на две недели обсервации.

Также мы рассказывали, что Рада завтра решит - быть дефолту в Украине или нет.