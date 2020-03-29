В воскресном обращении президент Владимир Зеленский объявил об обязательной обсервации для украинцев, вернувшихся домой из-за границы после 28 марта. Однако как выяснилось, обсервация будет платной и оплачивать ее должны сами эвакуированные люди.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Дословно глава государства сказал так: "Возвращение украинцев, которые после 28 марта пересекут нашу границу самолетом, автобусом, поездом или пешком, должно быть максимально безопасным. Оно будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим список соответствующих локаций. Ими, в частности, могут стать украинские отели, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности".

Однако, как оказалось, президент упустил маленький нюанс: за обсервацию нужно будет платить самим людям. Тем, кто прилетел из Вьетнама, посольство предложило для размещения два отеля: "Пуща конгресс отель" за 169 евро с человека за две недели и "Рамада Энкор" за 215.

Похожее предложение поступило и тем украинцам, кто вылетают сейчас из столицы Катара Дохи. С той разницей, что их готовы поселить за государственный счет в отеле "Козацкий". А если они хотят жить в другом отеле, то нужно заплатить 169-339 евро за две недели.

Впрочем, как сообщают журналисты "Страны" из Борисполя, сегодня пассажиров двух рейсов - из Вьетнама и Израиля по прилету просто разъехались по домам, подписав обязательство о 14-дней самоизоляции у себя дома.

Прилетевшие из Вьетнама говорят, что сообщение о необходимости платить деньги за обсервацию действительно появилось на сайте посольства, но затем им пояснили, что платить необязательно.

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