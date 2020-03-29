Каждый, кто вернется в Украину после 28 марта, будет на 14-дневной обсервации, заявил президент страны Владимир Зеленский в воскресном обращении к украинцам.

Обращение опубликовано Офисом президента.

"Возвращение украинцев, которые после 28 марта пересекут нашу границу самолетом, автобусом, поездом или пешком, должно быть максимально безопасным. Оно будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим список соответствующих локаций", - заявил Зеленский.

По словам президента, ими могут стать украинские отели, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.

Как видно по прилету самолёта из Вьетнама, пассажиры которого пытались вырваться из аэропорта, это правило уже действует, но далеко не всем оно нравится.

Ранее "Страна" писала, как Зеленский сообщил, что Рада завтра решит - быть дефолту или нет.