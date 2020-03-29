В партии "Слуга народа" после воскресного заседания парламентской фракции разгорелся скандал. Народный депутат Николай Тищенко набросился на Александра Куницкого за то, что тот якобы слил фото с совещания фракции на Telegram-канал "Темный рыцарь".

На вызвавшем возмущение Тищенко фото глава Кабмина Денис Шмыгаль склонился к Давиду Арахамия.

"Чего изволите? Или как премьер перед "слугой народа" раком стоял", - подписал снимок Темный рыцарь.

Видимо, такой ракурс не понравился Тищенко и он выссказал претензии Куницкому (он близок к нардепам Будинскому и Бужанскому, которых считают авторами "Темного рыцаря"). В ответ Куницкий обвинил его во лжи. Между мужчинами произошла энергичная перепалка, однако до мордобоя не дошло.

В "Политике Страны" обратили внимание на то, что сегодня они собрались. чтобы задать вопросы кандидатам в министры здравоохранения (Максиму Степанову) и энергетики (Ольге Буславец). Но в итоге превратили заседание в "разборки, кто кому фотки слил".

Ранее "Страна" писала, что упомянутые Степанов и Буславец являются людьми Ахметова и Коломойского.

Также мы сообщали, что сегодня в "Слуге народа" решили уволить главу Минфина Игоря Уманского.