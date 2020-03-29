В воскресном обращении к украинцам перед внеочередным заседанием Верховной Рады, запланированном на понедельник, Владимир Зеленский заявил, что Рада завтра решит - быть дефолту в Украине или нет.

Зеленский призвал народных депутатов осознать свою ответственность как "слуг народа" и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

"Также хочу остановиться на внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно состояться завтра. Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на распутье и у нее есть два пути. Первый – это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров, в размере, по меньшей мере, $10 млрд. Это необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса", - сказал он в видеообращении к украинцам в воскресенье, размещенном на его странице в Facebook.

Телеграм-канал "Политика Страны" так комментирует обращение Зеленского: "основной посыл - депутаты должны принять два закона для МВФ. Иначе - будут большие проблемы. Сказано, однако, это было так, что становилось понятно - Зеленский не уверен в исходе голосования, а потому вешает всю ответственность за его итоги и последствия на депутатов".