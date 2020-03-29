Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам перед внеочередным заседанием Верховной Рады, что запланировано на понедельник. Он рассказал, что из Китая прилетел гуманитарный груз. Кроме того, Зеленский напомнил о принятии законов МВФ, от которых зависит судьба страны.

Видео опубликовал Офис президента.

"Сегодня в "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 000 специальных респираторов и 35 000 защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Также на борту - почти два миллиона масок для населения. Груз уже распределен, он направляется в регионы Украины", - рассказал президент.

Он добавил, что сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. Страна ожидает прибытия отдельной доставкой 100000 высокоточных ПЦР-тестов.

Также Зеленский напомнил, что завтра должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на распутье.

"Первый - принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь - провал этих законов. После - упадок экономики и угроза дефолта. Последние недели Офис президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами", - рассказал Зеленский.

Напомним, для того, чтобы получить кредит от МВФ нужно принять два закона - "антиколомойский", чтобы олигарх не смог вернуть себе "Приватбанк", а также снятие моратория на продажу земли.

Мы рассказывали, что фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" не будет голосовать за законы, которые требует от Украины Международный валютный фонд и предлагает власти реализовать Антикризисный план, который подготовила партия.

Ранее Зеленский рассказал, сколько денег Украина может получить от МВФ.