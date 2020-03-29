В одном из крупнейших городов штата Флорида Майами жители прогуливались по набережной, не соблюдая режим самоизоляции. Полиция разгоняла их силой.

Видеозапись стычки отдыхающих и правоохранителей опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

"Вчера многие постили видео заполненной народом прибрежной зоны в Одессе. Такая же ситуация была и в Майами. Но там полиция с нарушителями карантина не особо церемонилась", - сообщил канал.

На кадрах видно, как копы валят на землю и скручивают мужчину, который посмел вступить с ними в перепалку, а по праздношатающейся толпе стреляют.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп несколько дней назад не хотел вводить тотальный карантин из-за коронавируса, так как считал его пагубным для экономики.

Однако вчера глава Белого дома уже заговорил о введении двухнедельного карантина в штате Нью-Йорк.