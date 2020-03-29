В среду, 25 марта, в Иерусалиме в связи с распространением коронавируса был закрыт на недельный карантин храм Воскресения Господня, более известный как Храм Гроба Господня - главная святыня христиан. В сети интернет появилось видео, как закрывают врата здания после ухода последнего служителя церкви.

Обязанность открывать и закрывать храм с 637 года возложена на арабскую мусульманскую семью Нусейбе. На карантин древние ворота святыни тоже закрыл представитель этой семьи - Ваджи Нусейбе.

Видео: Facebook/ 9tvcoil

Как писала "Страна", из-за тотального карантина Израиль может потерять пятую часть экономики.

Мы также сообщали, что с 18 марта власти Израиля закрыли въезд для иностранных граждан, хотя раньше разрешали приезжать в страну при условии прохождения после прибытия двухнедельного карантина.