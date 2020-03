В аэропорту Манилы, столицы Филиппин, сгорел санитарный самолет Westwind. Он долден был лететь в Токио. В самолете было 8 человек.

Об этом сообщает ABS-CBN.

На борту находились восемь человек. По данным источника, это три члена экипажа, бортмеханик, врач, медсестра, пациент и его родственник. Все они погибли.

По информации газеты Manila Bulletin, пациент - гражданин Канады, сопровождавший его человек - американец.

Lion Air Westwind ambulance aircraft burned on take off in NAIA runway with eight people on board, according to sources.



This video was taken March 29, 2020 around 8 PM pic.twitter.com/QF0LDDwMgl | via @jacquemanabat