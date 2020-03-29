Самолет с пациентом и медиками сгорел при взлете в аэропорту Манилы. Видео
В аэропорту Манилы, столицы Филиппин, сгорел санитарный самолет Westwind. Он долден был лететь в Токио. В самолете было 8 человек.
Об этом сообщает ABS-CBN.
На борту находились восемь человек. По данным источника, это три члена экипажа, бортмеханик, врач, медсестра, пациент и его родственник. Все они погибли.
По информации газеты Manila Bulletin, пациент - гражданин Канады, сопровождавший его человек - американец.
Lion Air Westwind ambulance aircraft burned on take off in NAIA runway with eight people on board, according to sources.— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) March 29, 2020
This video was taken March 29, 2020 around 8 PM pic.twitter.com/QF0LDDwMgl | via @jacquemanabat
По предварительной информации, воздушное судно принадлежало авиакомпании Lion Air и было зафрахтовано филиппинским министерством здравоохранения, на борту находился груз медикаментов.
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