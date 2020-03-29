В Филиппинах сгорел самолет при взлете. Фото: ABS-CBN News

В аэропорту Манилы, столицы Филиппин, сгорел санитарный самолет Westwind. Он долден был лететь в Токио. В самолете было 8 человек.

Об этом сообщает ABS-CBN.

На борту находились восемь человек. По данным источника, это три члена экипажа, бортмеханик, врач, медсестра, пациент и его родственник. Все они погибли.

По информации газеты Manila Bulletin, пациент - гражданин Канады, сопровождавший его человек - американец.

По предварительной информации, воздушное судно принадлежало авиакомпании Lion Air и было зафрахтовано филиппинским министерством здравоохранения, на борту находился груз медикаментов.

Ранее "Страна" писала, что в Одессе едва не сгорел троллейбус с пассажирами

Также мы рассказывали, что в центре Киева сожгли машину полицейского.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.