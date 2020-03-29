Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали восемь штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что он мутирует очень медленно. Различий между штаммами практически не было.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Вирус мутирует настолько медленно, что штаммы очень похожи друг на друга", - рассказал профессор Чарльз Чиу.

По его словам, медленный процесс мутации дает надежду на то, что разработка и внедрение вакцины поможет на годы или даже десятилетия обеспечить защиту от коронавируса.

SARS-CoV-2 мутирует в 8–10 раз медленнее, чем вирусы гриппа. Это означает, что его разные подтипы практически не отличаются по симптомам, которые проявляются при заболевании, или не приводят к разной смертности.

В то же время исследователи объясняют, что если у зараженного заболевание протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно, это не значит, что он инфицирован "легким штаммом" коронавируса - разное течение болезни, по их мнению, связано с иммунной системой отдельно взятого пациента и его общим состоянием здоровья.

Ранее "Страна" писала, что ученые определили температуру, при которой коронавирус особенно активен и опасен.

Также мы рассказывали, что ученые подозревают, что чуть ли не половина населения Великобритании заражена коронавирусом.