В аэропорт "Борисполь" прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта.

Видео с толпой туристов опубликовал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола. Ролик снял один из его подписчиков - водитель, который встречал прибывших в аэропорту.

На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери. Один мужчина даже при этом кричит "Фашисты!"

На место прибыли силы полиции и Нацгвардии, однако они не сильно помогли сдержать толпу. На последних кадрах эвакуированные с чемоданами и рюкзаками покидают здание аэропорта.

Ранее "Страна" рассказывала, как эвакуированный из Польши молодой украинец отказался соблюдать правила карантина.

Также мы рассказывали о том, как 28 марта закрыли украинскую границу.