К утру воскресенья, 29 марта, в Вооруженных силах Украины не выявлено случаев заболевания коронавирусом. А на самоизоляции в связи с угрозой распространения нового вируса находятся 172 человека.

Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

"На 7:00 29 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 172 человека", – сказано в записи.

В Командовании добавили, что в ближайшие четверо суток у 58 военнослужащих заканчивается изоляция.

Ранее "Страна" писала, что из-за коронавируса Вооруженные силы Украины могут остаться без обеспечения питанием.

Также мы сообщали, что в связи с эпидемией Владимир Зеленский перенес на месяц весенний призыв в армию.