Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал предложения правительства по пересмотру бюджета. Они сегодня были утверждены на заседании Кабинета министров и переданы на голосование в Раду.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны"

В сравнении с вариантом правок, которые предложили в четверг, изменения не очень большие.

"Не так сильно срезали расходы на Минкульт (хотя как раз тут и стоило бы сократить), зато уменьшили стабилизационный фонд (который должен помочь пройти Украине коронавирусный кризис) примерно на 30 миллиардов", - говорится в сообщении.

Но главный вопрос не столько в величине фонда, сколько в том на что будут тратиться из него деньги.

"В остальном логика остаётся прежней - срезают доходную часть, увеличивают расходную и дефицит бюджета (от составит почти 25% (!) от расходной части). Дефицит бюджета хотят покрыть больше чем на половину за счёт внутренних займов (читай - скрытая эмиссия гривны), меньшую половину - за счёт внешних займов. То есть дефолт объявлять явно не планируют. Да и средства на выплату внешних долгов заложены в полном объёме", - объясняет канал.

Прокомментировал изменения в бюджете и премьер-министр Шмыгаль.

сохраняется финансирование в полном объеме для аграриев и составит в этом году 4 млрд грн,

сохранено финансирование оборонного комплекса,

почти на 100% сохраняется финансирование строительства и ремонта дорог в Украине,

на угольную отрасль выделили дополнительно 1 600 000 000 грн,

расходы на образование сокращаются на 4%.

Ранее "Страна" писала, что в "Слуге народа" рассказали, как урезали расходы Минкульта.

Также мы рассказывали, что Кабмин хочет выделить 20 млрд гривен на индексацию пенсий и выплаты пенсионерам по 1000 гривен.