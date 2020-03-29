Заражение коронавирусом подтверждено еще у одного депутата Верховной Рады. Это представитель партии "Слуга народа" Владимир Ватрас.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Кроме того, у его соратницы по партии Любови Шпак подозревают инфицирование.

"В Раде ещё один депутат с подтверждённым коронавирусом - "слуга народа" Владимир Ватрас. Также подозрение на коронавирус ещё у одной нардепа из "Слуги народа" Любови Шпак", - пишет канал.

Как сообщала "Страна", о симптомах коронавируса - кашле и затрудненном дыхании - Шпак заявляла в субботу, 28 марта.

В тот же день Covid-19 подтвердили у внефракционного депутата Анны Скороход.

Ранее мы рассказывали, какие еще народные депутаты и известные украинцы подхватили новый вирус.