В Борзнянском районе Черниговской области обнаружен второй человек, который заразился коронавирусом. Его доставили в районную больницу из села Комаровка. Результат определили эспресс-тестом, лаборатория будет проверять кровь повторно.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook в воскресенье 29 марта.

"К сожалению, есть еще один положительный результат экспресс-теста на коронавирус. В Борзнянскую центральную районную больницу госпитализировали больную из с.Комаровка. Экспресс-тест дал положительный результат, для подтверждения анализ направлен в референс-лабораторию для ПЦР-тестирования", - написал Прокопенко.

По его словам, больная находится в отдельном боксе инфекционного отделения под постоянным наблюдением врачей. Глава обладминистрации не уточнил, имела ли она контакт с госпитализированным ранее в ту же районную больницу первым пациентом, у которого был диагностирован Covid-19.

"Есть еще две госпитализации: в городе Прилуки и Бобровицком районе (больной доставлен в Козелецкую ЦРБ). Экспресс-тесты - отрицательные. Однако, больные будут дополнительно проверены ПЦР-тестированием, чтобы исключить коронавирус. Люди госпитализированы и находятся под постоянным наблюдением медработников", - добавил Прокопенко.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждены 418 случаев заболевания Covid-19.

Скриншот: Facebook/Андрій Прокопенко

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