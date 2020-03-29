Из-за угрозы распространения коронавируса в российский курорт Сочи перестали пускать туристов. В связи с этим в Краснодарском крае временно приостановил деятельность сервис пассажирских автоперевозок BlaBlaCar. Он в основном доставлял туристов на автомобилях вместимостью от восьми человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме заказных, в крае ограничены и регулярные перевозки. Об этом заявил старший инспектор Межрегионального управления Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Андрей Кешабян.



"Ограничено осуществление заказных и регулярных перевозок пассажиров. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано приостановить оказание услуг по перевозкам пассажиров с 28 марта до особого распоряжения. Мы видим, что поток больших и малых пассажирских транспортных средств на Магри (автомобильном посту на въезде в Сочи - Ред.) остановлен", - сказал Кешабян.



На курорте также сократил работу городской транспорт, на неделю приостановлено авиасообщение между Сочи и Краснодаром, минимизирована работа электричек.

Как писала "Страна", вчера правительство РФ рассматривало возможность ограничения передвижения по всей стране и остановки авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок.

Также мы анонсировали крупные военные учения в России по борьбе с коронавирусом.