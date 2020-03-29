В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Смерть произошла в воскресенье, 29 марта. Писатель ушел из жизни в возрасте 96 летю

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену писателя Валентину Бондареву.

"Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала она.

Писатель стал публиковать рассказы в 1949 году. Первый сборник "На большой реке" вышел в 1953 году.

Бондарев - автор рассказов, повестей, самые известные его работы "Батальоны просят огня", "Последние залпы", роман "Горячий снег", "Тишина", "Двое".

Кроме того, он - автор сценария фильма, снятого по роману "Горячий снег". Один из авторов сценария кино-эпопеи "Освобождение" и фильма "Батальоны просят огня".

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