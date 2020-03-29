Обновилась статистика по возрастам заболевших. Фото: Facebook/ moz.ukr

Министерство охраны здоровья Украины привело статистику больных коронавирусом по возрастным группам. По состоянию на 29 марта в Украине COVID-19 больше всего болеют люди в возрасте от 31 года до 40 лет.

Данные приведены в Facebook ведомства.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 года до 40 лет. Это 22% от общего количества", - сказал во время брифинга заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Скриншот из Facebook МОЗ

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас они составляют 5,4% от всех заболевших COVID-19.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

  • от 0 до 10 лет - 5,4%;
  • от 11 до 20 лет - 4,5%;
  • от 21 до 30 лет - 12,5%;
  • от 31 до 40 лет - 22,4%;
  • от 41 до 50 лет - 20,4%;
  • от 51 до 60 лет - 21,3%;
  • от 61 до 70 лет - 11,9%;
  • от 71 до 80 лет - 1,4%;
  • от 81 до 90 лет - 0,2%.

Ранее "Страна" приводила объяснение МОЗ, каких больных коронавирусом следует лечить в домашних условиях согласно новым алгоритмам, разработанным для украинских врачей.

Между тем, пока в Украине растет количество зараженных, Китай объявил об окончании эпидемии коронавируса.

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