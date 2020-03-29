Министерство охраны здоровья Украины привело статистику больных коронавирусом по возрастным группам. По состоянию на 29 марта в Украине COVID-19 больше всего болеют люди в возрасте от 31 года до 40 лет.

Данные приведены в Facebook ведомства.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 года до 40 лет. Это 22% от общего количества", - сказал во время брифинга заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас они составляют 5,4% от всех заболевших COVID-19.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

от 0 до 10 лет - 5,4%;

от 11 до 20 лет - 4,5%;

от 21 до 30 лет - 12,5%;

от 31 до 40 лет - 22,4%;

от 41 до 50 лет - 20,4%;

от 51 до 60 лет - 21,3%;

от 61 до 70 лет - 11,9%;

от 71 до 80 лет - 1,4%;

от 81 до 90 лет - 0,2%.

Ранее "Страна" приводила объяснение МОЗ, каких больных коронавирусом следует лечить в домашних условиях согласно новым алгоритмам, разработанным для украинских врачей.

Между тем, пока в Украине растет количество зараженных, Китай объявил об окончании эпидемии коронавируса.